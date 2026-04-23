Le prime pagine di oggi

Oggi le prime pagine trattano diversi argomenti. Il rapporto tra deficit e PIL supera il 3 per cento, suscitando attenzione tra gli analisti economici. Due navi sono state sequestrate dall'Iran in acque internazionali, senza dettagli sui motivi ufficiali. Nel frattempo, un'importante legge è stata approvata in Parlamento, aprendo la strada a nuove normative. Questi fatti occupano ampio spazio nelle notizie di questa giornata.

Il rapporto deficitPIL sopra il 3 per cento, le due navi sequestrate dall'Iran, e l'approvazione definitiva del "decreto sicurezza" Su tutti i giornali di oggi la notizia in apertura è la conferma da parte di Eurostat, l’ufficio di statistica dell’Unione Europea, che il rapporto deficitPIL italiano nel 2025 è stato del 3,1 per cento, di poco superiore al limite del 3 per cento consentito dai trattati europei, e non permette quindi all’Italia di uscire dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Le altre notizie principali sono il sequestro da parte dell’Iran di due navi nello stretto di Hormuz e l’approvazione definitiva...🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le prime pagine di oggi IERI FAGIOLI IN TUTTE LE PRIME PAGINE, OGGI CI GIOCANO COI FAGIOLI Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 aprile: la rassegna stampa; Le prime pagine di oggi; Le prime pagine di lunedì 20 aprile 2026; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 aprile: la rassegna stampa. Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 21 aprileStampaEcco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo: Fonderie, bocciatura bis: restano chiuse. Il ... salernonotizie.it Le prime pagine dei quotidiani: ecco come aprono i giornali nazionaliQueste le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali in edicola oggi, mercoledì 15 aprile 2026. firenzeviola.it Buongiorno con le prime pagine dei quotidiani locali in edicola. Alle 7.18 su Rai Radio 1 il nostro giornale radio, alle 7 Buongiorno Italia e alle 7.30 Buongiorno Regione. Parleremo tra l'altro dello United Schools Concert, il concerto delle scuole a indirizzo mu - facebook.com facebook PODCAST PRIME PAGINE | L'anchor di Putin insulta Meloni, alta tensione Roma-Mosca #ANSA x.com