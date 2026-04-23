Le prime pagine di oggi

Da ilpost.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi le prime pagine trattano diversi argomenti. Il rapporto tra deficit e PIL supera il 3 per cento, suscitando attenzione tra gli analisti economici. Due navi sono state sequestrate dall'Iran in acque internazionali, senza dettagli sui motivi ufficiali. Nel frattempo, un'importante legge è stata approvata in Parlamento, aprendo la strada a nuove normative. Questi fatti occupano ampio spazio nelle notizie di questa giornata.

Il rapporto deficitPIL sopra il 3 per cento, le due navi sequestrate dall'Iran, e l'approvazione definitiva del "decreto sicurezza" Su tutti i giornali di oggi la notizia in apertura è la conferma da parte di Eurostat, l’ufficio di statistica dell’Unione Europea, che il rapporto deficitPIL italiano nel 2025 è stato del 3,1 per cento, di poco superiore al limite del 3 per cento consentito dai trattati europei, e non permette quindi all’Italia di uscire dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Le altre notizie principali sono il sequestro da parte dell’Iran di due navi nello stretto di Hormuz e l’approvazione definitiva...🔗 Leggi su Ilpost.it

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IERI FAGIOLI IN TUTTE LE PRIME PAGINE, OGGI CI GIOCANO COI FAGIOLI

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