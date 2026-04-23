Le ‘Memorie del tempo’ Mostra speciale alle Orsini

È stata inaugurata una mostra temporanea presso le scuole ‘Orsini’ di Imola, situate in via Vivaldi, organizzata da Adriano Gini. La mostra, intitolata ‘Memorie del tempo’, presenta una selezione di oggetti e fotografie antiche che raccontano momenti di vita passata. L’esposizione si propone di far rivivere frammenti di storia locale attraverso materiali raccolti nel tempo. L’iniziativa si svolge nell’atrio dell’istituto e resterà aperta per un periodo limitato.

Una piccola mostra per riavvolgere il nastro della memoria e tornare indietro nel tempo. L’idea è venuta all’imolese Adriano Gini che, nell’atrio delle scuole ‘Orsini’ di Imola in via Vivaldi (sede dell’Istituto Comprensivo n.7) ha allestito l’esposizione dal titolo ‘Memorie del tempo – Alcuni strumenti usati dai nostri nonni’. Una carrellata di oggetti del secolo scorso, dal fascino immortale, visitabile ancora per un paio di settimane negli orari di apertura del plesso scolastico. "Viviamo un’epoca di rapida progressione tecnologica – racconta Gini –. Un periodo in cui le cose corrono talmente veloci da non dare modo ai nostri nipoti di conoscere gran parte degli strumenti che venivano utilizzati fino 30-40 anni fa".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le ‘Memorie del tempo’ . Mostra speciale alle Orsini Notizie correlate Leggi anche: Legalità e Giustizia, serata speciale a Ceriano Laghetto con “Memorie di Mafia” "Memorie di un'amnesia": presentazione libro e inaugurazione mostra FermentazioniSi terrà sabato 28 febbraio alle ore 18, presso il Circolo Samarcanda, la presentazione del libro della scrittrice Eleonora Barbaro, in un evento che... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Le ‘Memorie del tempo’ . Mostra speciale alle Orsini; Pinacoteca - Presentazione del libro ''Erbario della Memoria. Mondo vegetale e ricordi privati''; Memorie solari ‘letterarie’; A Bologna la presentazione di Mimose, il libro sulle memorie dal carcere di Anna Zucchini. Le ‘Memorie del tempo’ . Mostra speciale alle OrsiniUna piccola mostra per riavvolgere il nastro della memoria e tornare indietro nel tempo. L’idea è venuta all’imolese Adriano Gini che, nell’atrio delle scuole ‘Orsini’ di Imola in via Vivaldi (sede ... ilrestodelcarlino.it La pedalata della memoria in ricordo delle Staffette PartigianeDomenica 26 aprile, ANPI con la collaborazione di FIAB, organizza la Pedalata della memoria, una biciclettata di 19 chilometri, per ricordare il ruolo fondamentale delle Staffette Partigiane, donne c ... temponews.it Opening- GAZA, il futuro ha un cuore antico. Materie e memorie del Mediterraneo 22 aprile – 27 settembre 2026 Fondazione Merz Torino, via Limone 24 Un progetto di Fondazione Merz, Museo Egizio di Torino e MAH - Musée d’art et d’histoire di Ginevra GAZ - facebook.com facebook Rinnovato patto di collaborazione per le 'Memorie del Grande Torino'. Accordo tra città di Torino, Afc e Circolo Soci Torino Fc 1906 #ANSA x.com