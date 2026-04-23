La vittima voleva aprire un giro di spaccio dietro la scusa dei panini | di qui il dramma

Il 23 aprile, presso gli uffici della Questura di Padova, il questore Marco Odorisio ha illustrato i fatti relativi all'omicidio di un uomo di 48 anni, avvenuto in circostanze ancora da chiarire. Durante l'incontro, è stato anche riferito dell’arresto di un uomo di 47 anni, sospettato di aver commesso il delitto con l’intenzione di eliminarlo. La vittima avrebbe cercato di aprire un’attività illecita legata allo spaccio di droga, mascherata da una vendita di panini.

Oggi 23 aprile negli uffici della Questura di Padova il questore Marco Odorisio ha ricostruito l'omicidio di Marco Cossi, 48 anni e il successivo arresto per omicidio volontario del suo amico Samuele Donadello di 47 anni. Siamo attorno alle 22 di domenica 20 aprile quando è arrivato l'allarme al.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Il giro in bici di Pasqua si trasforma in dramma, ragazzo cade dietro l'ex Montedison: è gravissimoMONTEMARCIANO - Un giovanissimo ciclista verserebbe in gravi condizioni dopo essere caduto durante un giro in bici con altre persone nella mattinata... Il giro in bici di Pasqua si trasforma in dramma, ventenne cade dietro l'ex Montedison: è gravissimoMONTEMARCIANO - Un giovanissimo ciclista ventenne verserebbe in gravi condizioni dopo essere caduto durante un giro in bici con altre persone nella... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Omicidio Marco Cossi, indagato l’amico e socio in affari Samuele Donadello: dovevano aprire assieme un food truck; VIDEO | Omicidio di Marco Cossi: c'è un sospettato. La svolta potrebbe essere vicina; Rapina a villa Nicolini: banda armata immobilizza la moglie dell'imprenditore e la costringe ad aprire la cassaforte. Poi la fuga con... PRONTO SOCCORSO L'episodio martedì pomeriggio a Valdragone. La vittima, un sammarinese di 53 anni, voleva spostare l'animale immobile in strada. Somministrate le immunoglobuline antirabbiche, protocollo precauzionale per i morsi di vettori del virus - facebook.com facebook