La tragedia di Catanzaro ha suscitato molte discussioni, ma spesso si parla più di quanto si ascolti. In questo scenario, una donna con un background in psicoanalisi e counseling ha condiviso la sua esperienza di madre, diventata madre per la prima volta a 37 anni e per la seconda a 40 anni e mezzo. Attraverso la sua pagina social chiamata Casa Freud, ha raccontato aspetti legati alla maternità e alle emozioni che questa comporta.

L'implacabile divinità dei social ci perdonerà se, per una volta, giocheremo il ruolo degli outsider e sceglieremo il silenzio. Caro Dottor Giuseppe Fulginiti, con uno studio di psicoanalisi e di counseling psicologico e una pagina social chiamata Casa Freud, chi le parla è una donna che è diventata madre per la prima volta a 37 anni, per la seconda a 40 e mezzo. Dunque, secondo la disamina che ha fatto ieri in un post pubblicato sul suo profilo Facebook, ora non più visibile per restrizioni sulla privacy, in relazione ai tragici accadimenti di Catanzaro, avrei da poco passato il limite di “accettabilità” per essere madre. Ora, già avventurarsi nella cronaca, asciutta e netta, di un fatto simile, come il mio mestiere richiede, è atroce, figuriamoci profilare ipotesi e congetture per spiegare qualcosa che, di fatto, non lo è.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - La tragedia di Catanzaro e il silenzio che dovremmo imparare a fare

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: La tragedia di Catanzaro ci incalza: dobbiamo supportare le mamme per proteggere i figli; La bambina di 6 anni coinvolta nella tragedia avvenuta a Catanzaro è giunta presso l’Istituto Giannina Gaslini alle due della notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 aprile. La piccola paziente è attualmente ricoverata presso la Terapia Intensiva in prognosi riservat; Morta con i figli gettandosi dal balcone, l'autopsia: confermata la dinamica; Catanzaro, si getta dal terzo piano con i figli: 3 morti, bimba grave.

Tragedia a Catanzaro: autopsia conferma la dinamica. Domani i funerali di Anna e dei suoi bambiniEsclusa la versione secondo cui la donna, avrebbe lanciato nel vuoto prima i figli per poi uccidersi. Domani l'ultimo saluto a Catanzaro ad Anna, Giuseppe e Nicola ... quicosenza.it

Tragedia a Catanzaro, si lancia dal balcone con i figli: estubata la bimba sopravvissutaMaria Luce, ricoverata all’ospedale Gaslini di Genova, presenta miglioramenti nelle sue condizioni dopo la tragedia in cui la madre si era gettata dal balcone insieme ai suoi tre figli. notizie.it

Uccide il figlio a Vasto, si lancia dal balcone con i tre figli a Catanzaro: dentro quelle case non c’era solo conflitto, c’era soprattutto solitudine: quella che nessuno riesce a vedere finché è troppo tardi. https://www.ilcapoluogo.it/2026/04/29/da-vasto-a-catanzaro- - facebook.com facebook

Donna si getta dal balcone con i figli a Catanzaro, muoiono lei e due bambini. Una è grave x.com