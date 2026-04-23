La regina sorprende con un messaggio di auguri per il Centro culturale di Spagna in Paraguay E c' è chi ha notato che stare davanti a una telecamera le riesce ancora piuttosto bene

La regina di Spagna ha inviato un messaggio di auguri al Centro culturale di Spagna in Paraguay, suscitando commenti sulla sua presenza davanti alla telecamera. Recentemente, si è anche cimentata nel parlare in guaraní, una lingua ufficiale del Paraguay. La sua capacità di comunicare in diverse lingue straniere è stata notata da alcuni osservatori. La regina ha mostrato di essere a suo agio nel parlare in pubblico e con i media.

L a regina Letizia di Spagna si cimenta nelle lingue. E non stiamo parlando dell’inglese o del francese, bensì del ben più complesso guaraní. Lo ha fatto registrando un messaggio per il cinquantesimo anniversario del Centro Culturale di Spagna in Paraguay, aprendolo proprio con la lingua indigena del paese sudamericano. Una scelta che in Spagna ha fatto più rumore del messaggio stesso: i commenti si dividono tra chi apprezza il gesto diplomatico e chi nota, con una punta di ironia, che davanti a una telecamera Letizia sembra più a suo agio rispetto a quando deve partecipare a eventi pubblici. D’altronde, prima di diventare moglie di Felipe VI, la regina ha fatto la giornalista televisiva per anni.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La regina sorprende con un messaggio di auguri per il Centro culturale di Spagna in Paraguay. E c'è chi ha notato che stare davanti a una telecamera le riesce ancora piuttosto bene Notizie correlate Bridgerton 4: il crossover con "La regina Carlotta" (che forse non avete notato)Bridgerton è appena tornata su Netflix con la prima parte della sua quarta stagione. Centro Culturale Islamico – Messaggio di solidarietà per la Pasqua e per le recenti calamità nella provinciaIl Centro Culturale Islamico di Foggia Bangladesh (CCIFB) desidera rivolgere alla popolazione della provincia un messaggio di sincera vicinanza,...