Lisandro nomina Adriano e Catalina Conti di Garcia y Luján col permesso del Re. Jacobo schiuma rabbia, mentre Leocadia spedisce Angela in collegio in Svizzera. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: il Duca Lisandro spiazza tutti con un annuncio, Adriano e Catalina ricevono un titolo nobiliare. Intanto, Leocadia mette in atto il piano per allontanare Angela da Curro.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 24 aprile: Adriano nominato conte, Jacobo e Leocadia furiosi

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