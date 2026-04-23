Venerdì 24 aprile, su Canale 5, sarà trasmessa la presenza dell'ex compagna di Raif, Buket. La sua apparizione ha causato tensioni nel rapporto tra Raif e Ceyda, già messo in difficoltà dal fallimento della vendita di un immobile. La scena si svolge in un momento di crisi tra i due protagonisti, con Buket che entra nel quadro familiare, creando nuove complicazioni.

? Cosa sapere L'ex compagna di Raif, Buket, compare venerdì 24 aprile su Canale 5.. L'arrivo mette in crisi il rapporto tra Raif e Ceyda dopo il fallimento della vendita immobiliare.. Venerdì 24 aprile alle ore 16.00 su Canale 5, gli equilibri domestici di La forza di una donna subiranno una scossa profonda a causa dell’improvvisa comparsa di Buket, l’ex compagna di Raif, che metterà in crisi il fragile clima di serenità raggiunto tra lui e Ceyda. La tensione che avvolge la famiglia si è intensificata dopo il fallimento della trattativa per la vendita della proprietà di Hatice ed Enver. L’acquirente interessato alla casa è svanito senza lasciare traccia, bloccando ogni prospettiva economica e lasciando i piccoli Nisan e Doruk con l’amarezza di non poter ricevere i regali sperati per il nuovo anno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La forza di una donna: l’ex di Raif scuote il legame con Ceyda

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