Recentemente si è parlato di un possibile ripescaggio dell'Italia ai prossimi Mondiali, ipotesi che ha suscitato discussioni tra gli appassionati. Secondo alcune fonti, l'idea di sostituire l'Iran con la nazionale italiana sarebbe stata avanzata da un rappresentante di alto livello coinvolto nelle decisioni della Fifa. Tuttavia, non ci sono ancora comunicazioni ufficiali che confermino questa possibilità e resta da capire quando la federazione internazionale prenderà una decisione definitiva.

«L'Italia ai Mondiali al posto dell'Iran». L'idea dell'inviato di Donald Trump alla Fifa, Paolo Zampolli, riaccende le speranze azzurre. Secondo quanto riferisce il Financial Times, il piano è uno «sforzo per riparare i legami fra Trump e la premier Giorgio Meloni» dopo gli attacchi del presidente al Papa per la guerra in Iran. «Confermo di aver suggerito a Trump e Infantino di sostituire l'Iran con l'Italia ai Mondiali. Sono italiano, sarebbe un sogno vedere gli Azzurri ai Mondiali negli Stati Uniti. Con quattro titoli, gli Azzurri hanno il pedigree per giustificare l'inclusione». Ma è davvero possibile? E quali squadre affronterebbe? Facciamo il punto.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Italia ripescata ai Mondiali? Cosa sappiamo davvero, quando decide la Fifa e quali squadre affronterebbe

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