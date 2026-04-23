Innovazione scolastica | il podio dell’Archimede conquista il futuro

Tre progetti presentati da un istituto scolastico hanno vinto la 25ª edizione di una competizione dedicata alle imprese giovanili. La vittoria riguarda iniziative promosse da studenti e si inserisce in un contesto di innovazione educativa e pratiche imprenditoriali. La manifestazione si rivolge a scuole e studenti, con l’obiettivo di stimolare la creatività e l’imprenditorialità tra i giovani. I progetti premiati sono stati selezionati tra diverse proposte provenienti da tutta Italia.

? Cosa sapere Tre progetti dell'Istituto Archimede vincono la 25ª edizione de L'impresa dei tuoi sogni.. I team qualificati accedono alla finale regionale organizzata da Confindustria Sicilia a Siracusa.. Tre progetti scolastici guidati dagli studenti dell’Istituto Archimede hanno conquistato il podio della 25ª edizione de L’impresa dei tuoi sogni, ottenendo l’accesso alla finale regionale di Siracusa organizzata da Confindustria Sicilia e Junior Achievement Italia. La giornata di confronto imprenditoriale ha protagonisti oltre 150 ragazzi, suddivisi in quindici squadre provenienti da diversi istituti: l’Archimede, l’Itis Galileo Ferraris, l’Iis Marconi Mangano, l’Iss Benedetto Radice e l’Itis Cannizzaro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Innovazione scolastica: il podio dell’Archimede conquista il futuro Notizie correlate Nuove generazioni: il futuro dell’innovazione e della sostenibilità climaticaIl presidente del Consorzio Selenella, Massimo Cristiani, ha espresso il suo sostegno al progetto *Cronisti in Classe*, un iniziativa dedicata a... Il Secolo dell’Innovazione: IA, clima e nuove frontiere scientifiche ridefiniscono il futuro.Il Secolo dell’Innovazione: Sei Svolte che Ridisegnano il Futuro Dalla rivoluzione dell’intelligenza artificiale alle strategie per la neutralità...