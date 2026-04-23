Infortunio Lautaro quando torna il capitano nerazzurro? Sono due le possibili date | ecco tutti i dettagli

Lautaro, capitano dell'Inter, ha subito un infortunio e si valuta il suo rientro in campo. Attualmente, sono due le date considerate per il suo ritorno, con l'obiettivo di essere disponibile per la finale di Coppa Italia. La società sta monitorando attentamente le condizioni fisiche dell’attaccante, che ha saltato alcune partite recenti. La decisione finale verrà comunicata nelle prossime settimane.

Inter News 24 Infortunio Lautaro, ma quando torna il capitano nerazzurro? Le possibili date sono due e l’obiettivo resta la finale di Coppa Italia. La festa tricolore è ormai all’orizzonte e Lautaro Martinez non ha intenzione di mancare l’appuntamento con la storia. Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, il capitano dell’ Inter non ha ancora smaltito del tutto il problema fisico, ma i segnali che arrivano dalle terapie quotidiane sono estremamente positivi. L’obiettivo del Toro è chiaro: tornare a disposizione per uno spezzone della partita che sancirà l’aritmetica vittoria dello Scudetto, mettendo la firma definitiva su una cavalcata che lo ha visto tra i principali artefici.🔗 Leggi su Internews24.com

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