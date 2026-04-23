il teatro di figura come esplorazione del reale

Un articolo pubblicato su Linkiesta Etc analizza il teatro di figura come forma di esplorazione del reale, concentrandosi sul tema delle identità. La pubblicazione è disponibile in edicole selezionate a Milano e Roma, oltre che negli aeroporti e nelle stazioni di diverse città italiane. La discussione si focalizza sull’uso delle rappresentazioni teatrali per indagare aspetti legati all’identità e alla percezione del reale.

Questo è un articolo del numero de Linkiesta Etc dedicato al tema delle identità, in edicole selezionate a Milano e Roma, e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Courtesy of Benedetta Pigoni Benedetta Pigoni è sempre stata affascinata dalle storie. Sin da quando le raccontava alla sorella minore per farla addormentare, non ha mai smesso di sperimentare nuovi modi per narrarle. Fino ad arrivare al teatro. «Il palcoscenico è un modo particolarmente intenso di raccontare storie, perché te le fa vivere. Quando sei lì, sei presente, qualcosa accade davvero, riempiendoti di meraviglia», racconta. All’inizio pensava di voler fare l’attrice.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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