Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN, il prezzo unico nazionale dell’energia elettrica, si trova oggi a 0,0957 euro per kilowattora. L’aggiornamento di questa cifra si riferisce alla giornata del 23 aprile 2026. Si tratta di un valore che riflette le variazioni orarie e i movimenti di mercato dell’energia in Italia.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 23 Aprile 2026, si attesta a 0,0957 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente (22 Aprile 2026), il prezzo minimo è stato di 0,0293 €kWh (ore 14), mentre il massimo ha raggiunto 0,1520 €kWh (ore 21). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle centrali della giornata, in particolare tra le 13:00 e le 17:00, mentre le fasce serali, tra le 20:00 e le 22:00, si sono confermate le più costose. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 23042026.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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