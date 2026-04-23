Il Bosco delle Querce è diventato Marchio del Patrimonio Europeo

Il Bosco delle Querce, situato tra Seveso e Meda, ha ricevuto il riconoscimento di Marchio del Patrimonio europeo in occasione del cinquantesimo anniversario della tragedia dell’Icmesa di Mesa. Questo riconoscimento è stato ufficialmente assegnato nel giorno che segna mezzo secolo dall’incidente industriale che ha coinvolto la zona. La designazione evidenzia l'importanza storica e ambientale di quest’area, che rappresenta un esempio di conservazione e memoria.

Nel 50esimo anniversario di quella tragedia dell'Icmesa di Mesa che ha dato poi a quel polmone verde, il Bosco delle Querce di Seveso e Meda è stato insignito ufficialmente del riconoscimento di Marchio del Patrimonio europeo.Il parco naturale regionale ha ricevuto il prestigioso EHL – European.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Notizie correlate

Il Bosco delle Querce diventa Patrimonio europeoA cinquant’anni da quel disastro ambientale che ha portato poi alla sua nascita, il Bosco delle Querce diventa Patrimonio europeo.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: L’orgoglio di Seveso, 50 anni dopo l’incubo diossina il Bosco delle Querce premiato a Bruxelles: Simbolo di rinascita; Seveso è stato uno spartiacque; GIUNTA REGIONALE. GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, MERCOLEDÌ 22 APRILE.

Bosco delle Querce di Seveso e Meda riceve marchio patrimonio europeoIl Bosco delle Querce di Seveso e Meda, in provincia di Monza e Brianza, è stato insignito del riconoscimento di marchio del patrimonio europeo. (ANSA) ... ansa.it

LOMBARDIA, MARCHIO DEL PATRIMONIO EUROPEO A IL BOSCO DELLE QUERCE DI SEVESO E MEDA (MB) – (1)Bruxelles, 23 apr - Il Bosco delle Querce di Seveso e Meda (Monza e Brianza) è stato insignito ufficialmente del riconoscimento di Marchio del Patrimonio europeo. Il parco naturale regionale ha ricevu ... 9colonne.it

In questo momento mi trovo a Bruxelles per la cerimonia di conferimento al Bosco delle Querce del Marchio del Patrimonio Europeo, un riconoscimento attribuito ai luoghi che hanno avuto un ruolo significativo nella storia europea. Essere qui e ricevere qu - facebook.com facebook