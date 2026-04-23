I cinque eventi da non perdere nel fine settimana

Nel fine settimana da venerdì 24 a domenica 26 aprile, a Parma e provincia, sono previsti diversi eventi che spaziano tra musica dal vivo, rappresentazioni teatrali, esposizioni e spettacoli. Tra gli appuntamenti più attesi ci sono un concerto in occasione del 25 aprile, varie mostre aperte al pubblico e rappresentazioni teatrali in diverse location della zona. La programmazione si concentra su attività culturali e ricreative rivolte a un pubblico vario.

Dal concerto del 25 aprile al teatro, dalle mostre agli spettacoli: gli appuntamenti da venerdì 24 a domenica 26 aprile a Parma e provincia. Il 25 aprile in piazza Garibaldi con i Gipsy King Il Concerto della Liberazione e Resistenza in occasione del 25 aprile a Parma, rinnova la tradizione e.🔗 Leggi su Parmatoday.it 5 Errori Da Zerbino Con Le Donne che NON ti Accorgi di Fare LE FAI SCAPPARE TUTTE Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: I cinque eventi da non perdere nel fine settimana; Weekend a Roma, ecco cinque eventi da non perdere il 18 e il 19 aprile 2026: dal Natale della Capitale all'Earth Day; DESIGN WEEK 2026: 5 vie - Magenta - Castello Sforzesco; Cosa vedere al Fuorisalone: gli eventi da non perdere alla Milano Design Week 2026. Cinque idee su dove andare nel weekend in Toscana: ecco gli eventi da non perdereFirenze, 11 aprile 2026 – Eventi per tutti i gusti in questo weekend di primavera in Toscana. Complice il bel tempo: il me ... lanazione.it Gli eventi di bici da non perdere nel 2026Su Bikeitalia.it trovi l'elenco completo di eventi di bici e eventi in bici con le date aggiornate e i link ai siti ufficiali per l'iscrizione ... bikeitalia.it MF-Milano Finanza. . Le cinque cose da sapere prima dell’apertura dei mercati nel Caffè Affari (ristretto) di giovedì 23 aprile, a cura di @elisa__piazza Scopri la nuova app di Milano Finanza-Class CNBC, il punto di riferimento per l’informazione economica e - facebook.com facebook Cinque fragranze che compongono Buongiorno La Collezione di Acqua di Parma. Con le loro note sottili evocano la carezza di un tessuto o il calore della luce e celebrano tutti quei momenti solo all'apparenza ordinari x.com