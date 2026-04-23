Ho un polipo endometriale | devo rimuoverlo prima della fivet?

Durante gli accertamenti per infertilità, è stato riscontrato un piccolo polipo endometriale benigno nell’utero. La paziente chiede se sia necessario rimuoverlo prima di procedere con una FIVET. La presenza del polipo è stata confermata tramite esami diagnostici, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle eventuali implicazioni o sui tempi di intervento. La decisione finale dipenderà dal parere medico e da eventuali valutazioni aggiuntive.

Salve dottore, durante gli accertamenti per infertilità mi hanno trovato un piccolo polipo endometriale benigno nell’utero. Il medico mi ha detto che sarebbe meglio rimuoverlo prima di tentare una gravidanza o iniziare una fecondazione assistita. Mi chiedo però se un polipo così piccolo possa davvero interferire con l’impianto dell’embrione. Grazie se vorrà rispondermi. Salve signora, purtroppo la risposta è sì! Si tratta infatti di infiammazioni che possono portare a difficoltà nel concepimento e nell’attecchimento dell’embrione ad inizio gravidanza. E per questi motivi andrebbe rimorso prima cercare una gravidanza o di avviare qualsiasi procedura di fecondazione assistita.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Ho un polipo endometriale: devo rimuoverlo prima della fivet?”