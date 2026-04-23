Grande Fratello Vip | nessun eliminato ieri sera chi è andato in nomination

Nella puntata del Grande Fratello Vip di mercoledì 22 aprile non è stato eliminato nessuno. Durante la serata sono state annunciate le nomination di due concorrenti, Alessandra Mussolini e Marco Berry, che sono entrati in ballottaggio. Nessuna altra novità riguardo alle eliminazioni o alle dinamiche di gioco è stata comunicata. La puntata si è conclusa senza cambiamenti nella composizione del gruppo dei concorrenti.

Nessun eliminato nella puntata del Grande Fratello di mercoledì 22 aprile. In nomination, invece, due concorrenti: Alessandra Mussolini e Marco Berry.🔗 Leggi su Fanpage.it

Grande Fratello VIP, Commenti a Caldo della Terza Puntata, Eliminato Dario Cassini, In nomination……

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