Dal 30 marzo, presso gli Uffici scolastici, è iniziata la fase di valutazione delle domande per le graduatorie GPS provinciali e di istituto relative al biennio 202627 e 202728. La procedura riguarda le domande presentate entro il 16 marzo, e le scuole polo sono ora coinvolte nella valutazione e nell’elaborazione dei documenti. Questa fase segna l’avvio del processo di aggiornamento delle graduatorie per il prossimo biennio.

Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728: dallo scorso 30 marzo è iniziata presso gli Uffici scolastici la fase di valutazione ed elaborazione delle domande presentate entro il 16 marzo. Prossimo step sarà lo scioglimento della riserva per titoli e servizi correttamente dichiarati con riserva e che saranno conseguiti entro il 30 giugno. L'articolo Graduatorie GPS 2026: ecco le scuole polo che valutano le domande AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Graduatorie GPS 2026: gli Uffici Scolastici e le scuole polo sono alle prese con la valutazione delle domande presentate entro lo scorso 16 marzo e non è ancora arrivato il momento di pubblicazione degli elenchi. x.com