Sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento (GaE) relative al triennio 202628, con l'obiettivo di assegnare circa il metà dei posti disponibili e di coprire le supplenze. La pubblicazione riguarda vari elenchi, alcuni dei quali risultano ancora vuoti, mentre altri sono completi. L'elenco delle graduatorie include dettagli sui candidati e sui posti disponibili nelle diverse scuole e regioni. Le liste rappresentano un passaggio importante nel processo di assegnazione delle supplenze per il prossimo biennio.

Graduatorie ad esaurimento GaE per il 202628: inizia la pubblicazione degli elenchi, utili sia per il 50% dei ruoli, sia per le supplenze. L'articolo Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 202628 (e dove sono vuote).🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 2026/28 (e dove sono vuote); GAE 2026/2028: ecco le graduatorie pubblicate utili per il 50% delle immissioni in ruolo. Tutti gli Avvisi degli USR (IN AGGIORNAMENTO); GAE 2026-2028, scelta sedi al via: date, modalità e istruzioni per i docenti; Graduatorie GAE 2026: scelta delle scuole dal 27 Aprile all'11 Maggio, ecco l'Avviso del Ministero.

Graduatorie d’Istituto, aggiornamento della I fascia 2026/2028 per i docenti iscritti in GAE: domande dal 27 aprile all’11 maggioIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficializzato le date e le modalità per la presentazione delle istanze di inserimento e aggiornamento delle sedi per le graduatorie d’istituto di prima fa ... tecnicadellascuola.it

Posti disponibili, l’elenco della GAE provvisorio con i posti vacantiInformati sui posti disponibili nelle graduatorie per il 2026/28 e le dinamiche che interessano il mondo dell'insegnamento. informazionescuola.it

domanda sulle graduatorie: se facessi domanda per un posto GMO e, una volta uscite le graduatorie , risultassi idonea ma non selezionata (perché superata da un altro candidato GMO), cosa succederebbe Qualora il mio punteggio fosse comunque superior - facebook.com facebook

Ogni Istituzione scolastica deve redigere entro il 17 aprile le graduatorie interne di istituto relative al personale che risulta titolare nella scuola e con contratto a tempo indeterminato: tenendo conto di questi elenchi graduati e della dotazione di o… x.com