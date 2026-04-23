Al ventisettesimo giorno di GF Vip 8, il pubblico ha avuto l'opportunità di influenzare il percorso dei concorrenti attraverso le piattaforme Infinity ed Extra. Da oltre un mese e mezzo, i partecipanti convivono nella casa, mentre gli spettatori partecipano attivamente alle decisioni che riguardano il loro destino. La dinamica tra concorrenti e pubblico si sviluppa in modo diretto e quotidiano, con le interazioni che continuano a coinvolgere i fan nel corso della trasmissione.

? Cosa sapere GF Vip 8, ventitreesimo aprile 2026: trentasette giorni di convivenza nella casa.. Il pubblico interagisce tramite Infinity ed Extra per influenzare il destino dei concorrenti.. Il ventitreesimo aprile 2026 segna il trentasettesimo giorno di convivenza forzata all’interno del Grande Fratello Vip 8, con i canali ufficiali che invitano gli spettatori a partecipare attivamente ai commenti della diretta. La gestione del racconto quotidiano si sposta sul piano dell’interazione digitale, dove il pubblico può seguire le dinamiche della casa attraverso i flussi video disponibili su Infinity e sul canale 55 del digitale terrestre, denominato Extra.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GF Vip 8, giorno 37: il pubblico decide il destino dei concorrenti

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