Estrazione Million Day di oggi 23 aprile 2026 | i numeri vincenti di giovedì

L’estrazione del Million Day di oggi, giovedì 23 aprile 2026, si è appena conclusa e i numeri vincenti sono stati annunciati in diretta. I numeri estratti sono stati comunicati subito dopo la conclusione della sessione. La lotteria si svolge regolarmente ogni giorno e i risultati vengono pubblicati immediatamente dopo l’estrazione. I partecipanti possono verificare se hanno vinto confrontando i numeri con le proprie schedine.

Oggi, giovedì 23 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, giovedì 23 aprile 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 22 APRILELE ESTRAZIONI DEL 21 APRILELE ESTRAZIONI DEL 20 APRILELE ESTRAZIONI DEL 19 APRILELE ESTRAZIONI DEL 18 APRILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 23 aprile 2026: i numeri vincenti di giovedì SuperEnalotto - Estrazione e risultati 06/12/2025 Notizie correlate Estrazione Million Day di oggi, 2 aprile 2026: i numeri vincenti di giovedìEstrazione Million Day oggi giovedì 2 aprile 2026: i numeri vincenti in diretta live Oggi, giovedì 2 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in... Estrazione Million Day di oggi, 9 aprile 2026: i numeri vincenti di giovedìEstrazione Million Day oggi giovedì 9 aprile 2026: i numeri vincenti in diretta live Oggi, giovedì 9 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di mercoledì 22 aprile 2026: i numeri vincenti; Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi venerdì 17 aprile: i numeri vincenti; Estrazione Million Day 22 aprile 2026: i numeri vincenti; ??MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di domenica 19 aprile 2026: i numeri vincenti. Million Day, numeri vincenti di oggi 22 aprile 2026 | L’estrazione delle ore 20:30I numeri vincenti del Million Day di questo 22 aprile 2026, ecco l'estrazione delle ore 20:30 con le due cinquine fortunate: buona fortuna ... ilsussidiario.net Estrazione Million Day 23 aprile 2026: i numeri vincentiIl MillionDAY è una lotteria basata sull'estrazione casuale di 5 numeri compresi tra l'1 e il 55. I numeri vincenti dell'estrazione delle 13 e delle 20:30 di oggi. corrierenazionale.it Estrazione MillionDay n. delle ore 20:30 di giovedì 09 aprile 2026 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook