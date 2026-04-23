Un’intervista esclusiva con Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport, ha svelato alcuni dettagli sul mercato del calcio e sul ruolo di Massimiliano Allegri. Di Stefano ha parlato delle operazioni in corso e del rapporto tra l’allenatore e il club milanese. La conversazione si è concentrata sulle ultime novità relative alle trattative e sugli aspetti ancora da definire nel prossimo periodo di trasferimenti.

Il nostro inviato Stefano Bressi ha intervistato in esclusiva per 'PianetaMilan.it' il noto giornalista sportivo Peppe Di Stefano, inviato a seguito del Milan per 'Sky Sport'. Tra i tanti temi analizzati, si è parlato del mercato ma anche del futuro di Massimiliano Allegri e dei dirigenti, ma non solo. Ecco, quindi, tutte le parole rilasciate ai nostri microfoni. Qualche giocatore si è presentato a Milanello nonostante il giorno libero concesso da Allegri? "Si, c'erano Bartesaghi, Gimenez e alcuni membri dello staff. Sono le ultime cinque settimane, non bisogna lasciare nulla al caso. Mi piace questa gestione di Allegri dei giorni liberi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - ESCLUSIVA, Peppe Di Stefano: “Allegri è il garante del Milan. Ecco tutte le ultime novità di calciomercato”

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