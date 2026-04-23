Esame patente 2025 | quasi il 40% dei candidati viene bocciato alla teoria i dati ufficiali

Nel corso del 2025, i dati ufficiali sugli esami per la patente rivelano che circa il 40% dei candidati non supera la prova teorica. Le statistiche forniscono un quadro dettagliato sulla percentuale di bocciature e sulla distribuzione delle performance tra i partecipanti. Questi numeri riflettono la preparazione dei candidati e vengono aggiornati periodicamente per monitorare l’andamento delle prove di teoria.

Gli esiti degli esami per la patente di guida del 2025 consegnano numeri molto precisi sulla preparazione dei candidati. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato di recente le statistiche aggiornate su scala nazionale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Esami patente in Italia: solo il 62% supera i quiz; Patente, uno su 4 bocciato: boom di esami e le province dove è più difficile superarla; Esame patente, circa il 40% non supera la teoria. E il Sud promuove molto più del Nord; Nel 2025 un italiano su quattro è bocciato all’esame di guida: Grosseto tra le più severe per la teoria.

Esami patente in Italia: solo il 62% supera i quizLe statistiche del MIT sugli esami patente: nel 2025 quasi il 40% non ha superato la teoria, mentre la prova di guida è molto più semplice. sicurauto.it

Patente, uno su 4 bocciato: boom di esami e le province dove è più difficile superarlaSecondo un dossier del Mit, letto dal Corriere, nel 2025 oltre 2,3 milioni di prove e 618 mila respinti. Gli under 21 trainano gli esami, cresce la presenza dei candidati nati all’estero. Il comandant ... corriere.it

Esame patente, circa il 40% non supera la teoria. E il Sud promuove molto più del Nord x.com

Esame patente, la #Sardegna è la regione italiana con più bocciati: l'anno scorso i respinti sono stati quasi 20mila - facebook.com facebook