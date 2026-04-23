È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale Da oggi potete acquistare la copia digitale

È disponibile il nuovo numero di The Post Internazionale, che può essere acquistato in formato digitale a partire da oggi. La pubblicazione include articoli e approfondimenti su temi di attualità, politica e società. La versione digitale è accessibile tramite piattaforme online e permette ai lettori di consultare il contenuto ovunque si trovino. Il magazine viene aggiornato regolarmente con nuove edizioni e servizi dedicati.

È uscito il nuovo numero di Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 24 aprile, in tutte le edicole, propone ogni due settimane inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. Meloni e Orbán sconfitti alle urne. Trump in difficoltà in vista delle mid-term. Netanyahu additato come criminale dalle opinioni pubbliche di tutto il mondo. Il fronte ultraconservatore affronta una crisi senza precedenti. Intanto la Spagna di Sánchez è un modello per la sinistra.🔗 Leggi su Tpi.it

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Panoramica sull’argomento

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