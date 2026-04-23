Da Armonia 4500 euro all’ambulatorio di nutrizione clinica

Un pagamento di 4.500 euro è stato effettuato da “Armonia” a un centro di nutrizione clinica. La frase “Esserci” viene attribuita all’attenzione e alle azioni pratiche piuttosto che alle parole. “Armonia” si presenta come un ente che sostiene le donne e le persone coinvolte nel loro benessere.

“Esserci” non è una questione di parole, ma di ascolto e di azioni concrete. Armonia è da sempre al fianco delle donne e di chi se ne prende cura. Lo conferma anche la donazione di 4.500 euro destinata all’ambulatorio di Nutrizione clinica e malattie metaboliche della Breast unit dell’Azienda Usl.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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