Il deputato del Partito Democratico ha portato in aula un riferimento a Cetto La Qualunque, interpretato dall’attore Antonio Albanese nel film. Durante una discussione sulla questione del bonus remigrazione, il parlamentare ha citato un discorso attribuito al personaggio, anche se si tratta di una battuta tratta da un film. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, creando un momento di curiosità tra i presenti.

AGI - Cetto La Qualunque sbarca in aula alla Camera. Il deputato democratico, Gianni Cuperlo, cita un discorso sul bonus remigrazione così come lo avrebbe pronunciato Antonio Albanese nel celebre film. "Cittadini, popolo sovrano, contribuenti - ha detto in aula Cuperlo leggendo da un foglio - quantunquemente lo si intenda giudicare, questo decreto da me ispirato è grandemente emozionante, in quanto perché finalmente lo Stato ragiona come me." Bonus remigrazione. "Perché tu, e dico tu, avvocato, arriva il migrante e tu che fai? Lo aiuti? Ma bravo: solidarietà, diritti e umanità. Però, se lo rimandi a casa, immantinente ricevi 615 euro. E questo, genialmente parlando, è il libero mercato della coscienza.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Cuperlo porta Cetto La Qualunque alla Camera

Cuperlo (Pd) porta Cetto La Qualunque alla Camera per smontare il dl Sicurezza

Panoramica sull’argomento

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Giovanni Zannola. . Un applauso a Gianni Cuperlo per aver portato in Aula un intervento che centra il punto con intelligenza e ironia. Citare Qualunquemente e il surreale mondo di Cetto La Qualunque per raccontare il nuovo dl sicurezza non è solo una provo - facebook.com facebook

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