Cosa fare questo weekend a Firenze

Ecco gli eventi e le iniziative in programma a Firenze e nella provincia per il fine settimana del 24, 25 e 26 aprile 2026. Tra mostre, spettacoli e mercatini, ci sono diverse opportunità per trascorrere questi giorni nel capoluogo toscano e nei dintorni. La lista include appuntamenti culturali, occasioni di intrattenimento e momenti di svago per residenti e visitatori.

Di seguito gli appuntamenti da non perdere a Firenze e provincia nel weekend del 24-25 e 26 aprile 2026.Alla Fortezza da Basso la 90° edizione della Mostra Internazionale dell'ArtigianatoLa Mostra Internazionale dell'Artigianato torna alla Fortezza da Basso per la sua 90° edizione. La.🔗 Leggi su Firenzetoday.it “La Magnolia di Livia” a Firenze Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cosa fare questo weekend in Valle d’Aosta; Cosa fare in Sicilia nel weekend?; Cosa fare questo weekend a Milano? Tutti gli eventi in città dal 17 al 19 aprile 2026; Cosa fare questo weekend a Firenze. Alcune idee su cosa fare nel weekend del 25 aprile in ToscanaFirenze, 20 aprile 2026 – Il 25 aprile, essendo festa nazionale e cadendo quest’anno di sabato, è un’ottima occasione per approfittare di un ponte primaverile e godersi qualche giornata all’aria apert ... lanazione.it Cosa fare a Firenze e in Toscana durante il weekend del 25 aprile 2026, Festa della LiberazioneQuello in arrivo sarà un weekend ricco di iniziative in tutta la Toscana, tra profumi di fiori, eccellenze di artigianato, musica e arte e ovviamente le celebrazioni per la Festa della Liberazione ... corrierefiorentino.corriere.it "La disabilità è una questione di percezione. Se puoi fare anche una sola cosa bene, sei necessario a qualcuno" Alberto Sordi - facebook.com facebook Dormire meglio in menopausa è possibile: cosa può fare davvero l’attività fisica per il sonno x.com