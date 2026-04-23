Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend | i 5 eventi anche gratis scelti per voi

Il weekend si avvicina e a Monza e nella provincia sono previsti vari eventi, alcuni anche gratuiti, per chi desidera trascorrere i prossimi giorni in modo diverso. Tra mostre, fiere e iniziative culturali, le città della zona offrono diverse opportunità di svago e intrattenimento per residenti e visitatori. Ecco una selezione di cinque eventi in programma, che spaziano tra diverse tematiche e interessi.

Si avvicina il weekend e sono diversi gli appuntamenti in programma a Monza e dintorni per questo fine settimana. Nella città di Teodolinda protagonista assoluto è il mega street food festival al Parco, dove c'è anche la mitica corsa per sostenere i City Angels, gli angeli della strada con basco.🔗 Leggi su Monzatoday.it Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend: i 5 eventi (anche gratis) scelti per voi; 8 eventi da non perdere in Brianza: cosa fare nel weekend dal 17 al 19 aprile; Cosa fare a Milano e in Lombardia nel weekend 17-19 aprile 2026; Cosa fare a Milano questo weekend con i bambini (25-26 aprile). Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend: i 5 eventi (anche gratis) scelti per voiSeguire un problema fino in fondo, controllare promesse e numeri, fare inchieste, tutto ciò costa energia e tempo. Con due caffè al mese sostieni una redazione che non si limita a raccontare, ma a ... monzatoday.it Cosa fare nel weekend a Monza e in Brianza: eventi dal 10 al 12 aprile 2026Scopri cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend 10–12 aprile 2026 tra street food, festival, vino, spettacoli e grandi eventi per tutti. monza-news.it Buongiorno, ho bisogno di sapere se vi è mai successo o se sapete cosa fare. Ho accettato per andare in Erasmus da settembre, il mio contratto con il servizio civile terminerà il 26 settembre e io dovrei partire circa il 7 /8. voi sapete se anche se parto posso pr - facebook.com facebook La Commissione Europea ha deciso di equiparare la mancanza di carburante alla calamità naturale imprevedibile. Dunque, le compagnie non avranno l'obbligo di risarcire i viaggiatori per i danni subiti. Cosa fare x.com