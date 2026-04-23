Cinghiali a Fabriano la LAC critica il Comune | Trappolamento inefficace il problema è la caccia in braccata

A Fabriano si intensifica il confronto sulla presenza dei cinghiali in città. La Lega per l’Abolizione della Caccia ha commentato le recenti decisioni dell’amministrazione comunale, criticando l’efficacia delle trappole usate per contenere il problema. La sindaca ha annunciato alcune misure, ma la LAC sostiene che il metodo scelto non sia adeguato e che la vera causa della proliferazione sia la caccia in braccata praticata in passato.

FABRIANO- Si accende il dibattito sulla gestione dei cinghiali in città. La Lega per l’Abolizione della Caccia (LAC) interviene dopo le dichiarazioni della sindaca Daniela Ghergo, criticando le scelte annunciate dall’amministrazione comunale. «Un mese fa, all’indomani dell’importante convegno.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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