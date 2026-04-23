In una abitazione, i figli sono stati trovati chiusi in casa con un pitone, suscitando grande sconcerto. All’ingresso, è stato percepito un odore forte e persistente che si diffondeva nell’ambiente, rendendo difficile respirare. La presenza dell’animale e la condizione degli ambienti sono al centro di un’indagine da parte delle autorità, che hanno sequestrato l’animale e disposto accertamenti sulla sicurezza dell’abitazione.

Prima ancora di vedere, c’era da respirare. O meglio: da non riuscire a farlo. Un tanfo denso, ostinato, capace di infilarsi tra i vestiti e restare addosso come un avvertimento. È così che, in un pomeriggio come tanti, qualcosa ha iniziato a gridare senza voce dietro una porta chiusa. Dentro, la casa non sembrava una casa. Sembrava un confine spezzato tra ciò che è umano e ciò che, lentamente, smette di esserlo. Ogni passo raccontava una rinuncia: alla pulizia, alla sicurezza, alla normalità. E in quel silenzio pesante, tra movimenti incerti e rumori sommessi, c’erano tre presenze piccole, invisibili al mondo, costrette ad adattarsi a un quotidiano che nessun bambino dovrebbe conoscere.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Chiude i figli in casa con un pitone: orrore puro, cos’hanno trovato

Cronaca locale - Parte 2 | Serie poliziesca in italiano

Notizie correlate

“I suoi cani…”. Mattia trovato morto in casa, l’orrore sul suo corpo: cosa hanno trovatoIl mistero attorno alla morte di un giovane uomo trovato senza vita nella sua abitazione continua ad arricchirsi di dettagli che, invece di chiarire,...

Rintraccia il marito con il cellulare ed è orrore puro: 34enne trovato morto cosìUna scoperta sconvolgente ha scosso una tranquilla comunità, dove un uomo, padre di due figli, è stato ritrovato senza vita in un luogo tanto...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Israele ci costringe a chiudere ma non abbandoneremo i bambini palestinesi; Chiude la scuola per l'infanzia di San Pelajo: Trenta famiglie senza scuola per i propri figli; Padri e figli in Erodoto: si chiude al Liceo Costa il ciclo I vecchi e i giovani nel mondo antico; Trapani, si chiude Cre.S.Co: progetto del Rotary per rafforzare il dialogo tra genitori e figli.

Chiude i figli in casa con un pitone, paura per i bambiniLa terribile vicenda arriva dal sud Italia, i piccoli vivevano in condizioni al limite del possibile e avrebbero potuto davvero rischiare il peggio. notizie.it

Chiuse i due figli appena nati in freezer: mamma francese condannata a 25 anniAurélie S., mamma francese di 44 anni, è stata condannata a 25 anni di carcere dalla Corte d'Assise di Avignone per aver provocato la morte dei suoi due figli appena nati e averne chiuso i corpi in un ... fanpage.it

Ignacio Brex chiude la partita con uno slalom di 50 metri #rugby #ignaciobrex - facebook.com facebook

Ostia, il Consiglio di Stato chiude la partita sulle concessioni: gli stabilimenti vanno ai vincitori del bando ift.tt/X1gxwBW x.com