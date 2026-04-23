chic e versatile

Con l’arrivo della stagione calda, si nota un aumento di capi in total white e di tonalità pastello, accompagnati da stampe vivaci. Le nuove proposte di abbigliamento si distinguono per eleganza e praticità, offrendo varianti adatte a diverse occasioni. Le collezioni presentano pezzi che combinano stile raffinato e versatilità, pensati per adattarsi a look diversi senza rinunciare alla raffinatezza.

R affinatezza total white. Nel guardaroba, l’arrivo definitivo della stagione calda è segnalato dal moltiplicarsi di tonalità pastello, di stampe vivaci e di item tanto chic quanto versatili. In questo senso, allora, urge scoprire come abbinare la giacca bianca, il vero capo passe-partout del momento. I 3 tipi di giacca che trasformano qualsiasi look, secondo la “Jacket Theory” X In denim o cotone, dalla silhouette oversize o corta, d’ispirazione workwear o dall’eleganza sartoriale, il capospalla total white si adatta alle occasioni e agli stili più diversi. Da mattina a sera, dalla scrivania all’aperitivo, come abbinare la giacca bianca questa primavera senza commettere errori.🔗 Leggi su Iodonna.it

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