Quando si tratta di arredare le camerette per i più giovani, i colori scelti diventano una decisione importante. I ragazzi vogliono poter esprimere il proprio stile anche attraverso le tonalità delle pareti e dei mobili, preferendo spesso tinte vivaci o in linea con le tendenze del momento. La scelta del colore riflette le preferenze personali, e questa preferenza si manifesta chiaramente nelle camerette di ultima generazione.

Il colore è la prima cosa su cui un ragazzo vuole avere voce in capitolo quando si tratta della propria stanza. E spesso è anche la prima cosa su cui si litiga in famiglia. I genitori puntano su qualcosa di sobrio e duraturo, i ragazzi vogliono qualcosa che li rappresenti nel momento. Chi ha ragione? Un po’ tutti e due. Il problema è che le scelte cromatiche nelle camere per ragazzi tendono spesso a polarizzarsi verso due estremi opposti: o stanze neutre da sembrare camere d’albergo, o ambienti molto colorati e personalizzabili, che possono facilmente venire a noia dopo qualche anno. La via di mezzo però esiste, ed è quella che funziona meglio.🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Camerette per ragazzi: i colori alla moda

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