Borsa | l' Europa resta in calo in attesa dei dati Usa tiene Parigi

Le principali borse europee continuano a mostrare segni di calo mentre gli investitori aspettano l’uscita di alcuni dati dagli Stati Uniti, tra cui le richieste di sussidi di disoccupazione. Tra le piazze finanziarie del continente, Parigi si mantiene stabile rispetto ad altre che registrano perdite. La situazione riflette la cautela degli operatori di fronte alle prossime pubblicazioni di indicatori economici americani.

Le Borse del Vecchio continente rimangono in generale ribasso in attesa di diversi dati dagli Stati Uniti, comprese le richieste dei sussidi di disoccupazione. Tiene solo il listino azionario di Parigi, di qualche frazione sopra la parità. Per il resto tutti segni negativi, con Madrid che cede l'1,2%, Amsterdam lo 0,9% e Londra lo 0,8%. In calo dello 0,6% Francoforte, con Milano cauta in ribasso dello 0,2%. Lo spread tra Btp e Bund si muove tra i 79 e gli 80 punti base, stabile rispetto all'avvio ma in rialzo sulla chiusura di ieri. Euro in ribasso dello 0,2% contro il dollaro a quota 1,168. Con il gas in aumento ad Amsterdam del 2,5% e il petrolio di un punto percentuale a New York, in Piazza Affari si conferma la corsa di Stm che cresce del 7% dopo i conti del trimestre.🔗 Leggi su Lanazione.it

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