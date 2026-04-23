Beauty packaging spopola nella bellezza la forma sferica

Durante la Design Week di Milano, si è assistito a un crescente interesse per il packaging cosmetico, che si distingue per forme sempre più sferiche. Questi contenitori, oltre a svolgere la funzione di proteggere i prodotti, vengono progettati anche come elementi estetici e decorativi. La tendenza si riflette nella scelta di materiali e design che puntano a combinare funzionalità e stile, attirando l’attenzione di appassionati e professionisti del settore.

Insomma, è chiaro che i prodotti beauty più disparati si affidano sempre più a contenitori sferici che comunemente si associano a concetti di perfezione, regolarità assoluta, completezza e armonia. Antropologicamente questo design richiama il grembo, il rifugio: nel 2026 (e proseguirà anche nel 2027), la bellezza sarà a tutto tondo. Come mai proprio adesso c'è questo boom? Packaging sferico, richiamo al benessere emotivo Il trend del packaging rotondo e circolare nel settore beauty si evolve adesso verso forme organiche, ergonomiche e ultra-sensoriali, allontanandosi dai design industriali spigolosi per favorire un'estetica di «benessere emotivo».🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Beauty packaging, spopola nella bellezza la forma sferica Notizie correlate Leggi anche: Beauty routine 4.0: il ruolo della tecnologia nella bellezza quotidiana Puoi truccarti con un solo prodotto: la matita marrone spopola tra le beauty influencers (e a buon diritto)Semplificare la propria immagine senza rinunciare all’eleganza è la nuova frontiera del beauty.