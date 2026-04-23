Oggi è andata in onda l’ultima puntata di Beautiful, la soap opera americana trasmessa da oltre 25 anni nel primo pomeriggio su Canale 5. Chi desidera rivedere la puntata può trovare la replica in streaming, anche se i dettagli su piattaforme specifiche non sono stati ancora comunicati. La soap continua a essere seguita da un vasto pubblico, che si interessa alle vicende dei personaggi e alle trame che si susseguono nel corso degli anni.

Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Beautiful in streaming del 21 Gennaio, in modo da poter rivivere le nuove trame pensate dalla coppia composta da Bradley Bell insieme a Michael Minnins, che tanto successo stanno riscuotendo nel nostro Paese (e non solo). Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Beautiful del 23 Aprile. La replica dell’ultima puntata di Beautiful è possibile vederla in TV e in streaming on demand.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Beautiful, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming

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Panoramica sull’argomento

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