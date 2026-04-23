Be my sunshine replica puntata 23 aprile in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – giovedì 23 aprile – con la soap turca Be my sunshine ( Ada Masal? ). Nella puntata odierna Hakan convince Idil ad aiutarlo a scappare dall’isola promettendole che in cambio le rivelerà il segreto che riguarda Haziran. Idil accetta trovandole una barca con cui potrà allontanarsi. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 22 in replica streaming.🔗 Leggi su Superguidatv.it
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Mara Maionchi, icona della Tv e medaglia d’oro de I Nuovi Mostri Guarda il video al link: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/news/auguri-a-mara-maionchi-icona-della-tv-e-medaglia-doro-de-i-nuovi-mostri #Striscialanotizia #MaraMaionchi - facebook.com facebook
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