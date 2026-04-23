Audi e adidas sbarcano a Miami | stile F1 e colori del tramonto

Audi e adidas presentano una nuova collezione ispirata a Miami in occasione del Gran Premio dal primo al tre maggio. La linea integra elementi del design Teamgeist 2006 e si inserisce nella strategia lifestyle della scuderia Audi F1. La collaborazione porta a una serie di prodotti caratterizzati da colori e stile che richiamano l’atmosfera del tramonto della città. La collezione sarà disponibile durante l’evento a Miami e successivamente sul mercato.

? Cosa sapere Audi e adidas lanciano la collezione ispirata a Miami per il Gran Premio 1-3 maggio.. Il progetto integra il design Teamgeist 2006 nella strategia lifestyle della scuderia Audi F1.. Audi e adidas lanciano una linea di abbigliamento esclusiva ispirata a Miami in vista del prossimo weekend di Formula 1 che si terrà presso l’Hard Rock Stadium dal 1 al 3 maggio. La nuova collezione nasce per celebrare l’energia vibrante della città della Florida, attingendo a piene mani da un’estetica cromatica dominata dai toni rosa del tramonto e dai baby blue. Il design non si limita però a richiamare il paesaggio locale, ma crea un ponte temporale con la storia dello sport, riprendendo i motivi grafici del celebre Teamgeist utilizzato durante i Mondiali di calcio del 2006.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Audi e adidas sbarcano a Miami: stile F1 e colori del tramonto Notizie correlate Audi alla Milano Design Week: prestazioni e design con RS 5 e la monoposto di F1 Audi R26Dal 20 al 26 aprile si terrà l'edizione 2026 della Milano Design Week, dove Audi sarà presente per il tredicesimo anno consecutivo. Leggi anche: Adidas Gazelle Indoor: Guida alla calzata, materiali e stile