Astradoc per l’ultima tappa arriva l’anteprima napoletana di Padrone e sotto

L’ultima tappa di Astradoc si svolge a Napoli con un’anteprima dedicata a “Padrone e sotto”. La proiezione si tiene nella città partenopea e presenta il film che racconta storie di una realtà spesso nascosta. Alla serata partecipano il regista Roberto-C e la produttrice Antonella Di Nocera, che introducono il documentario e ne discutono con il pubblico. L’evento conclude il ciclo di proiezioni organizzate dall’associazione.

Astradoc chiude con l'anteprima napoletana di “Padrone e sotto”, storie della città invisibile: ospiti il regista Roberto-C e la produttrice Antonella Di Nocera. Ultima tappa di AstraDoc XVI, rassegna di Arci Movie dedicata al Cinema del Reale. Una serata speciale in sinergia con Parallelo 41 Produzioni. Al Cinema Astra arriva, in anteprima napoletana, “Padrone e sotto” di Roberto-C, film sulle classi invisibili napoletane, racconto ravvicinato degli sforzi quotidiani e delle aspirazioni di chi non ha potere, denaro, istruzione, né una voce pubblica. Appuntamento per venerdì 24 aprile 2026 alle 20:30 alla presenza del regista e della produttrice Antonella Di Nocera.🔗 Leggi su 2anews.it

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