Arasan Announces immediate availability of its UFS 5.0 Host controller IP

Un'azienda ha annunciato che il suo controller host UFS 5.0 è ora disponibile sul mercato. Si tratta di un componente hardware progettato per gestire dispositivi di archiviazione di dati. L'annuncio è stato pubblicato attraverso un comunicato stampa, senza indicazioni di date precise o dettagli tecnici aggiuntivi. La notizia riguarda esclusivamente la disponibilità immediata del prodotto, senza commenti o valutazioni da parte dell'azienda.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Arasan announces the immediate availability of its UFS 5.0 Host Controller IP. The UFS 5.0 Host IP is already in use by Tester Companies for compliance and production testing. SAN JOSE, Calif., April 23, 2026 PRNewswire — Arasan extends its long history of support for JEDEC and MIPI standards with the immediate availability of UFS 5.0 Host controller IP. Arasan’s UFS 5.0 Host Controller IP supports a maximum throughput of 46.694 Gbps with M-PHY HS-Gear 6 operation, providing very high data transfer rates with low power consumption for advanced mobile applications such as high end smartphone and edge AI devices.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Arasan Announces immediate availability of its UFS 5.0 Host controller IP Notizie correlate Xbox: il controller ufficiale multiplatform crolla a 47,20€Il controller ufficiale Microsoft per Xbox Series X|S, PC, Android e iOS è attualmente disponibile su Amazon con un prezzo ribassato a 47,20€. Nuovo controller Croma: feedback aptico e prezzo a 58 sterlineIl mercato dei controller per console si rinnova con l’arrivo dell’edizione Croma, un accessorio wireless che promette di cambiare l’esperienza di...