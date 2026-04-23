Amore e sangue | Paramount annuncia Heart Eyes 2 per il weekend di San Valentino 2028

Paramount Pictures e Spyglass Media Group hanno annunciato ufficialmente l’arrivo di “Heart Eyes 2”, previsto per il weekend di San Valentino del 2028. La produzione segue il successo del primo film, che aveva unito elementi di commedia romantica e horror slasher, attirando un vasto pubblico internazionale. La data di uscita e le modalità di distribuzione sono state confermate, ma non sono stati forniti dettagli sulla trama o sul cast.

Dopo il successo a sorpresa del primo capitolo, che ha saputo conquistare il pubblico globale con un mix inedito di commedia romantica e terrore slasher, Paramount Pictures e Spyglass Media Group hanno ufficialmente dato il via libera a Heart Eyes 2. Lo studio ha già fissato la data d’uscita per l’11 febbraio 2028, puntando nuovamente sul weekend di San Valentino per capitalizzare il successo del concept. La notizia è stata confemata stamane da THR. Il primo film, che vedeva protagonisti Mason Gooding e Olivia Hoult nei panni di due colleghi scambiati per una coppia da un serial killer spietato, ha incassato oltre 33 milioni di dollari in tutto il mondo.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Amore e sangue: Paramount annuncia “Heart Eyes 2” per il weekend di San Valentino 2028 Notizie correlate Amore e Gola: i migliori eventi del weekend di San ValentinoTra dolci tentazioni al cioccolato e i riti del Carnevale, ecco i borghi italiani dove festeggiare il weekend più romantico… Tra dolci tentazioni al... San Valentino, Firenze città dell’amore: turismo e ristorazione trainano il weekendFirenze, 12 febbraio 2026 – San Valentino porta una ventata di ossigeno nel cuore dell’inverno fiorentino.