Amici di Maria De Filippi anticipazioni Serale 25 aprile 2026 | sfide e ballottaggio | Spoiler

Siamo alla sesta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, in onda il 25 aprile 2026. Durante la serata sono previste sfide tra gli allievi e un ballottaggio tra alcuni concorrenti. Le anticipazioni indicano che i partecipanti si sfideranno in prove che determineranno chi accederà alla fase successiva del programma. La puntata si concentra su questa fase del talent show, con confronti diretti tra i concorrenti.

Il tempo corre. Siamo già alla sesta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Cosa accadrà secondo le anticipazioni emerse dalla registrazione odierna e cosa vedremo in prima serata su Canale 5 sabato 25 aprile 2026? Ecco tutti gli spoiler siamo un grado di fornirvi su sfide, giudizi, liti e ballottaggi. Scopriamo insieme come si è svolta la serata, ma soprattutto quali esibizioni sono state portate sul palco e quali ragazzi sono finiti a rischio eliminazione. Anticipazioni Amici di Maria De Filippi: gli ospiti. Occhi puntati in primis sulle news in merito alle anticipazioni di Amici di Maria De Filippi che riguardano gli ospiti della serata.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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