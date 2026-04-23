Almanacco | Giovedì 23 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 23 aprile è il 113º giorno del calendario gregoriano, o il 114º negli anni bisestili, con 252 giorni ancora da trascorrere fino alla fine dell’anno. In questa data si ricordano eventi storici, si celebrano alcuni compleanni e si ricorda il santo del giorno. Viene anche proposto un proverbio legato a questa giornata, inserendola nel calendario con riferimenti storici e culturali.

Il 23 aprile è il 113º giorno del calendario gregoriano (il 114º negli anni bisestili). Mancano 252 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Sant'Adalberto di Praga, vescovo e martire.Proverbio di AprileD'aprile piove per gli uomini e di maggio per le bestieISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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