almanacco del 23 04 2026

Il 23 aprile 2026, il giorno ha visto diverse notizie di cronaca e eventi ufficiali. Tra le notizie riportate, si trovano aggiornamenti su processi giudiziari in corso e comunicazioni da parte delle autorità. La giornata è stata segnata anche da eventi meteorologici e attività istituzionali. In questo almanacco, vengono raccolti fatti e notizie che hanno caratterizzato questa data, senza commenti o interpretazioni.

almanacco del giorno giovedì 23 aprile Buona giornata da parte di Francesco Vitale ieri è stata una giornata di accesi dibattiti politici ed economici che continuano a far discutere l'Italia resta sotto procedura Europea per deficit eccessivo con un rapporto deficit PIL è fissato al 1% per il 2025 resta alta la tensione tra la premier melone Giuseppe Conte sulla gestione dei conti pubblici e l'impatto del superbonus e poi anche l'impatto ovviamente economico decelebrato anche il ricordo di Carlo Caldini a Palazzo Montecitorio non è venuto che ha coinvolto figure come Lorenzo Fontane Luciano è stato presentato il volume che raccoglie i suoi...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Almanacco 23 Aprile 2026

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