Addio prof Dramma improvviso la terribile morte di Vincenzo | tutti scioccati

Una notizia improvvisa ha sconvolto la comunità locale: un insegnante, noto per il suo ruolo in una scuola di Lecco, è deceduto in circostanze tragiche. La notizia si è diffusa rapidamente, suscitando sgomento tra studenti, colleghi e famiglie. La perdita ha lasciato tutti senza parole, mentre le autorità stanno svolgendo le verifiche necessarie per chiarire le cause del decesso.

La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando incredulità e dolore tra chi lo aveva conosciuto. La comunità di Lecco è stata colpita da un lutto improvviso. Insegnante di musica ed ex docente in città, è morto a soli 36 anni nella notte tra il 22 e il 23 aprile, stroncato da un malore improvviso. Una scomparsa che ha scosso non solo colleghi e studenti, ma anche quanti avevano incrociato il suo percorso umano e professionale, anche solo per un breve periodo. Originario della Puglia, stava lavorando a Suzzara, ma tra il 2019 e il 2021 aveva lasciato un segno importante proprio a Lecco. In quegli anni aveva insegnato all’IIS G. Bertacchi e successivamente al Liceo Scientifico G.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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