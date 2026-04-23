22 Aprile 2026 – Iran conta ancora sul 60% delle capacità forze navali e al 75% per l’aviazione Trump smentito

Il 22 aprile 2026, le forze navali iraniane mantengono circa il 60% delle capacità operative, mentre l’aviazione nazionale si attesta al 75%. Questi dati indicano che l’apparato militare del paese non ha subito le perdite significative che erano state annunciate da alcuni rappresentanti internazionali. La posizione ufficiale statunitense, che prevedeva un drastico ridimensionamento delle forze iraniane, è stata messa in discussione dai numeri disponibili.

La forza militare iraniana è ben lontana dall’essere distrutta, come sostiene il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Fonti di intelligence consultate dalla Cbs riferiscono che la Repubblica Islamica può contare ancora sul 60% delle proprie forze navali, in particolari piccole imbarcazioni da attacco, e su un’aviazione ancora operativa per i due terzi, nonostante i pesanti attacchi. La marina iraniana, che secondo Trump era finita tutta “ in fondo al mare “, è quindi ancora in grado di bloccare la navigazione nello Stretto di Hormuz. Il Segretario della Marina degli Stati Uniti, John Phelan, lascerà l’incarico “ immediatamente “. Lo annuncia il Pentagono, senza fornire spiegazioni per l’improvvisa uscita.🔗 Leggi su Follow.it

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