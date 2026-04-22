Durante WrestleMania 42, Trick Williams ha attirato l’attenzione non solo per la sua performance sul ring, ma anche per l’abbigliamento indossato. In particolare, ha svelato i dettagli della pelliccia che ha scelto per il suo ingresso, attirando l’interesse di fan e media presenti all’evento. La pelliccia è stata un elemento distintivo del suo look, diventato uno dei momenti più commentati della manifestazione.

Tra i momenti più iconici di WrestleMania 42 c’è stato senza dubbio l’ingresso di Trick Williams, protagonista di una performance memorabile non solo per il match, ma anche per il suo look. “The Anointed One” ha infatti sfidato Sami Zayn per il WWE United States Championship davanti al pubblico dell’ Allegiant Stadium, indossando una pelliccia di visone che ha attirato immediatamente l’attenzione. Una pelliccia. pesantissima. Intervistato da The Sportster, Trick Williams ha raccontato i dettagli dietro il suo ingresso, rivelando quanto fosse impegnativo indossare quel particolare outfit. “C’è stato un momento in cui quella maledetta pelliccia è diventata pesante.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Trick Williams svela i dettagli della pelliccia indossata a WrestleMania 42

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