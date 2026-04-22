Il governo italiano si trova a dover affrontare una situazione politica importante, legata alle prossime elezioni e alle restrizioni imposte dall’Unione Europea sui conti pubblici. La direttrice principale riguarda il rispetto delle regole economiche europee, che potrebbe influenzare le decisioni politiche e le modalità di gestione delle finanze pubbliche nel Paese. Questa situazione si inserisce in un quadro di tensioni tra le esigenze nazionali e le richieste dell’Europa.

Il governo italiano guidato da Giorgia Meloni si avvicina a un passaggio politico cruciale con un vincolo sempre più stringente: quello dei conti pubblici. L’esecutivo si trova oggi stretto in una vera e propria “camicia di forza” imposta dalle regole europee, proprio mentre si prepara a gestire un anno elettorale delicato e strategico. Secondo i dati ufficiali diffusi da Eurostat, il deficit italiano nel 2025 ha superato la soglia fissata dall’Unione Europea, attestandosi al 3,1% del Pil. Uno sforamento contenuto nei numeri, ma sufficiente a far scattare la procedura per disavanzo eccessivo, un meccanismo di controllo che limita fortemente la capacità di spesa dei governi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Una camicia di forza”. Meloni, la tagliola dell’Europa sulle elezioni: cosa succede

Notizie correlate

La forza di una donna, crolla tutto e anche Bahar: cosa succede adessoLa ferita è ancora aperta, il silenzio pesa come un macigno e il dolore continua a bruciare sotto la cenere dei giorni che passano.

La forza di una donna, l’addio e il crollo: cosa succede nelle prossime puntateLe nuove puntate de La forza di una donna, in arrivo da lunedì su Canale 5, segnano un passaggio cruciale nel racconto e preparano il pubblico a una...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: La premier va da Macron e Salvini prova ad approfittarne. Oggi i Patrioti in piazza a Milano; Oggi al Vinitaly, vetrina dell’eccellenza italiana e simbolo della qualità, della tradizione e della forza del nostro settore vitivinicolo. Un comparto che porta nel mondo il nome dell’Italia con orgoglio, lavoro e competitività. Grazie a tutti coloro che mi hanno accolt; Tra Forza Italia e Vannacci, il bipolarismo di Meloni è sempre meno stabile; L’amico Viktor diventato ingombrante.

Una camicia di forza. Meloni, la tagliola dell’Europa sulle elezioni: cosa succedeIl governo italiano guidato da Giorgia Meloni si avvicina a un passaggio politico cruciale con un vincolo sempre più stringente: quello dei conti pubblici. thesocialpost.it

PAPAVERI E PAPERE. Meloni senza Trump. E c'è chi galleggia in Forza ItaliaNella settimana in cui crolla il ponte, quello tra Meloni e Trump, la premier si barcamena tra gli insulti spediti da Washington e trova una nuova sodale: ... huffingtonpost.it

Meloni: 'Il Superbonus ci impedisce di uscire dalla procedura Ue, fa rabbia. La sciagurata misura di Conte toglie margini per sanità, scuola e aiuti ai redditi bassi' #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2026/04/22/meloni-il-superbonus-ci-impedisce-di-u facebook

Meloni proroga per altri due anni Caravelli direttore dell'Aise. x.com