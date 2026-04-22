Ultimissime Inter LIVE | i numeri di Calhanglu contro il Como le condizioni di Bastoni e Lautaro le prestazioni di Sucic e Martinez

Nell'aggiornamento in tempo reale sulle vicende dell'Inter, si analizzano i dati di Calhanglu nella partita contro il Como, mentre si forniscono gli aggiornamenti sulle condizioni di Bastoni e Lautaro. Inoltre, vengono evidenziate le prestazioni di Sucic e Martinez durante le ultime gare. La redazione di Inter News 24 fornisce tutte le notizie più recenti sul team nerazzurro, con dettagli sui giocatori e le partite in corso.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 22 APRILE. Calhanoglu trascina l’Inter: doppietta e dominio assoluto, i numeri del turco contro il Como. Calhanoglu è stato il vero trascinatore dell’Inter nella rimonta della semifinale di ieri sera contro il Como in Coppa Italia: i numeri Sucic Inter, notte da record per il centrocampista croato in Coppa Italia: nessuno come lui dalla panchina!.🔗 Leggi su Internews24.com

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