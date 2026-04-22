Ultime notizie Calciomercato LIVE | tutte le novità del giorno

Oggi si sono susseguite diverse notizie riguardanti il calciomercato, con aggiornamenti provenienti dalla redazione di Calcio News24. La sessione estiva, considerata il periodo più intenso dell’anno per le trattative, ha visto alcuni movimenti e voci di mercato aggiornate nel corso della giornata. Questo periodo rappresenta un momento di grande attività per le squadre che cercano di rinforzare le proprie rose prima della chiusura del mercato.

Goretzka Milan, accelerata rossonera: il club spinge forte per il centrocampista del Bayern Monaco. Le ultime sulla trattativa Mercato Napoli, Rafa Marin può tornare in estate: ecco lo scenario che prende forma. Tutti i dettagli Orban, rischio esclusione pesante: l’Hellas Verona valuta la fuori rosa e una maxi-multa. Cosa sta succedendo Chivu vs Conte, Pedullà non ha dubbi: «Uno cresce e vince, l’altro si lamenta». Il punto che cambia la prospettiva Goretzka Milan, accelerata rossonera: il club spinge forte per il centrocampista del Bayern Monaco. Le ultime sulla trattativa Cristiano Ronaldo e suo figlio insieme all’Al-Nassr? Scenario possibile: ecco cosa filtra sul futuro della coppia Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno ULTIME NOTIZIE DI MERCATO! LA PIÙ GRANDE OFFERTA DEL MOMENTO! DA NON PERDERE! JUVENTUS NEWS Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Milan, news di oggi: mercato all'attacco, Tare in bilico, parla Scaroni; Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno; Ultime notizie Calciomercato LIVE | tutte le novità del giorno; Calciomercato Sassuolo LIVE oggi: il Napoli su Grosso, rispunta Massolin. Calciomercato Serie C, girone C: le mosse dell’Avellino, Foggia attivo. Caos Taranto: Giove si dimetteScopri tutti gli aggiornamenti di Calciomercato live in tempo reale: trattative in diretta e news su acquisti e cessioni delle squadre italiane ed estere. sport.virgilio.it Calciomercato, borsino di oggi: come vanno le trattative Mateta, Kolo Muani, Zirkzee, Sulemana e Norton-CuffyCalciomercato Roma: tutte le ultime Trattative in tempo reale. Scopri le ultime notizie di Mercato, i sogni e tutti i colpi aggiornati del club. sport.virgilio.it #omnibus Le ultime notizie da Islamabad con l'inviata Gabriella Colarusso dopo la rinuncia al negoziato di USA e Iran e la proroga della tregua: "Ma ad Hormuz situazione volatile" - facebook.com facebook Nella rassegna stampa con @battgirl74 su @Radio3tweet: - Le ultime notizie su USA e Iran - Il "comportamento predatorio dei potenti" nell'ultimo rapporto @amnesty - Il Paraguay accoglierà 25 migranti provenienti da paesi terzi espulsi dagli USA x.com