L’Inter ha concluso l’ingaggio di Marello, segnando un passaggio nel rinnovamento della rosa. La squadra continua a lavorare su diversi fronti, con particolare attenzione a Palestra, mentre si susseguono incontri per definire i contratti in scadenza e inserire nuovi giocatori. Tra vecchie glorie e volti emergenti, il club si prepara a un cambio generazionale che coinvolge diversi elementi della rosa.

Tra vecchie glorie, contratti in scadenza e nuovi nomi, l’ Inter punta al rinnovamento della propria rosa. La strategia è chiara: spazio alle giovani promesse. In un momento particolarmente proficuo del campionato, con un vantaggio di +12 ed il countdown scudetto già iniziato, il club nerazzurro guarda al futuro investendo su un progetto di turn over generazionale. Sono tanti i nomi della lista sui quali Chivu potrebbe puntare ma tra rumors e voci di corridoio, arrivano alcune certezze. E’ degli ultimi giorni infatti, l’ufficialità sull’accordo di 4 milioni su Mattia Marello che, dal prossimo anno giocherà stabilmente in Under 23. Marello, classe 2008, è uno dei difensori più promettenti del panorama italiano, con 15 assist in Primavera e prestazioni che mostrano notevole maturità calcistica ed una forte personalità in campo.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Turn over generazionale in casa Inter: completato il colpo su Marello, si insiste su Palestra

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