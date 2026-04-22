Alle ore 20:30 del 22 aprile 2026, si segnalano pesanti problemi di traffico sul Raccordo Anulare di Roma. La circolazione risulta congestionata e si registrano rallentamenti significativi nella zona. La situazione riguarda principalmente il tratto che circonda la città e si estende in diverse direzioni. Non sono stati indicati incidenti o altre cause specifiche al momento.

Luceverde Roma Buonasera grosse difficoltà si registrano in queste ore sul Raccordo Anulare nella zona Nord dove per un veicolo in fiamme è bloccato il traffico nelle due direzioni all'altezza dello svincolo per l'ospedale Sant'Andrea ci sono naturalmente lunghe code tra l'uscita Boccea e la Flaminia in carreggiata interna mentre sulla carreggiata esterna per lo stesso motivo ci sono code tra la Salaria e la Cassia ripercussioni sulla Cassia Veientana Ci sono code in uscita da Roma tra il raccordo è via della Giustiniana code per incidente anche sulla Roma Fiumicino in uscita dall'euro tra lo svincolo per La...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-04-2026 ore 20:30

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Panoramica sull’argomento

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Immaginate una mattina qualunque nel cuore pulsante di Roma, dove il traffico dell'EUR scorre rapido e le aule del liceo Aristofane riecheggiano di voci adolescenti. #Roma #Discriminazione #IdentitàDiGenere #DirittiLGBTQ #Transgender facebook